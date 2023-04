„Rowerowy maj”. W Zamościu w tej wielkiej akcji będą uczestniczyć trzy tysiące uczniów

Przedsięwzięcia ma promować zdrowy tryb życia i – jak to określono: „zrównoważoną mobilność” wśród dzieci. Chodzi głównie o uczniów szkół podstawowych, ale do akcji mogą się także włączyć ich nauczyciele oraz rodzice i opiekunowie. To zabawa, ale także rywalizacja. Będzie się ona toczyć na kilku poziomach: indywidualnym, klasowym oraz szkolnym.

„Rowerowy maj, poprzez zabawę połączoną z elementami rywalizacji, popularyzuje rower jako środek transportu do szkoły, uczy dobrych i zdrowych nawyków, które utrzymują się również po zakończeniu kampanii” – czytamy w komunikacie zamojskiego Urzędu Miasta nadesłanym do naszej redakcji.

Zamość uczestniczy w tej ogólnopolskiej kampanii od 2016 roku. Tegoroczna edycja przedsięwzięcia potrwa w tym mieście od 4 do 31 maja. Udział w niej już zadeklarowało osiem szkół podstawowych z Zamościa. To w sumie około trzy tysiące uczniów.

Uroczyste podsumowanie zamojskiej akcji oraz wręczenie nagród odbędzie się w pierwszej połowie czerwca.