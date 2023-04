Motocykliści, koncerty i teatr ognia. Zamojska majówka zapowiada się bardzo ciekawie

Zamojska majówka rozpocznie się głośnio i z przytupem. W sobotę (29 kwietnia) zaplanowano wielki zlot motocyklowy. Będzie w nim uczestniczyć kilkuset motocyklistów (organizatorzy przewidują, że przyjedzie ich od 700 do 900). O godz. 11 spotkają się oni na Rynku Wielkim. Potem ulicami miasta ruszy wielka, motocyklowa parada.

Moda i marsz z biało-czerwoną

Z Zamościa wyruszą oni do Radecznicy (przez Szczebrzeszyn). O godz. 15 zaplanowano tam mszę w kaplicy na wodzie. Podczas zlotu odbędą się w tej miejscowości m.in. koncerty zespołów Overbuzz, Seeking Dreams, Navahee i Fire Lbl. W programie również konkursy i licytacje charytatywne. To będzie dopiero początek. W sobotę zaplanowano w Zamościu również wernisaż wystawy Joanny Słupskiej-Maron z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca pt. „Młodość”. Odbędzie się on w Zamojskim Domu Kultury (początek godz. 17).