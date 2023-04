Wyremontowali drogę z Jarosławca do Sitna za 5 mln zł. Już można z niej korzystać Bogdan Nowak

Oficjalne otwarcie odnowionej drogi Starostwo Powiatowe w Zamościu

To bez wątpienia jedna z najważniejszych inwestycji w gminie Sitno w ostatnich latach. Drogą powiatową o długości 3,6 km można dojechać do wielu okolicznych miejscowości. Prowadzi ona z Sitna do Jarosławca. Wyremontowano również odcinki ulic w Sitnie, Jarosławcu i Stabrowie.