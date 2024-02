Przegląd tygodnia z 25.02.2024 w Zamościu. Najważniejsze wydarzenia od 18.02 do 24.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Tatry były widoczne z Godziszowa na Roztoczu. Odległość między punktami obserwacji wyniosła 241 km. To najdalsza odległość obserwacji tych gór. Polskie góry zostały także sfotografowane z Rzeczycy Księżej i Dąbrowicy na Wyżynie Lubelskiej. Odległość do najdalszego widocznego szczytu - Lodowej Kopy to 235,7 km.

W ubiegłym roku odnotowano w Zamościu 16 wypadków drogowych. To o sześć mniej niż rok wcześniej. Nikt w tym czasie na ulicach miasta nie zginął. 16 osób odniosło jednak różnego rodzaju rany i obrażenia. Mniej kierowców jeździ także pod wpływem alkoholu. To nie znaczy jednak, że takich delikwentów brakuje. Nadal są ich setki.

W piątek (23 lutego) rano nieznani sprawcy zniszczyli ukraińskie produkty rolne na stacji kolejowej na przejściu granicznym w Dorohusku. Otwarto trzy ciężarówki z rzepakiem. Był to ładunek tranzytowy zmierzający do Hamburga w Niemczech – powiadomił wicepremier Ukrainy. Policja sprawdza zgłoszenie.

Zamojscy policjanci zostali wezwani na interwencję do 44-latka, który zachowywał się agresywnie wobec swojej babci. Zamiast na izbę, trafił do aresztu i usłyszał zarzuty.

„W sierpniowej pielgrzymce do klasztoru Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej uczestniczyły dziesiątki tysięcy wystrojonych chłopów i chłopek, którzy stawali tam obozem na całe dni (była to jedna z najważniejszych imprez na wiejskim rynku matrymonialnym). W środkowej Galicji podobne funkcje pełniła (i nadal pełni) położona 18 kilometrów na południe od Przemyśla Kalwaria Pacławska” – pisze o tych ważnych sanktuariach Norman Davies, w wydanej ostatnio książce pt. „Galicja”.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zapowiadają się w Tomaszowie Lub. bardzo bogato. Uroczystości rozpoczną się w piątek (1 marca) o godz. 12 przed budynkiem dawnego Sejmiku Powiatowego przy ul. Lwowskiej 53. Tam zaplanowano złożenie wieńców obok tablic pamiątkowych (zostały zamieszczone w miejscu gdzie działał kiedyś Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego).

Ruszyły kolejne rolnicze protesty. Jak poinformował w poniedziałek (19 lutego) Krzysztof Komorski, w woj. lubelskim ma się odbyć przynajmniej 31 protestów. Poniżej na bieżąco będziemy informować o utrudnieniach.

To odpowiedź na jak to określono „dezinformacje” w mediach społecznościowych. Zamojski Urząd Miasta wysłał do mediów stanowisko w sprawie Miejskiego Przedszkola Nr 6. Demontuje w nim pogłoski dotyczące zawieszenia pracy tej placówki. Dla wielu osób były one bardzo niepokojące.