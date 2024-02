Zawieszenia działalności Przedszkola nr 6 w Zamościu nie będzie. Magistrat wydał stanowisko w tej sprawie Bogdan Nowak

UM w Zamościu

To odpowiedź na jak to określono „dezinformacje” w mediach społecznościowych. Zamojski Urząd Miasta wysłał do mediów stanowisko w sprawie Miejskiego Przedszkola Nr 6. Demontuje w nim pogłoski dotyczące zawieszenia pracy tej placówki. Dla wielu osób były one bardzo niepokojące.