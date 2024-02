495 kierowców jeździło w Zamościu na dwóch gazach. Na szczęście pijanych za kółkiem ubyło

Wynika to wszystko z raportu o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Zamościu - z uwzględnieniem działalności policji i Straży Miejskiej - za 2023 rok. Zostanie on zaprezentowany na najbliższej sesji zamojskiej Rady Miejskiej. Obrady zaplanowano w poniedziałek (26 lutego).

Najwięcej wypadków na ulicy Wyszyńskiego

W 2023 roku na drogach powiatu zamojskiego doszło natomiast do 54 wypadków (rok wcześniej było ich 56). Najwięcej odnotowano ich w gminie Zamość (9), w obszarze wiejskim gminy Krasnobród (5), w okolicach Starego Zamościa (4) oraz m.in. w okolicach Łabuń i Miączyna (po 3).

Jakie są najbardziej niebezpieczne miejsca? W dokumencie czytamy, iż najwięcej wypadków odnotowano w Zamościu na ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Były ich cztery (cztery osoby były także w nich poszkodowane). Tam zatem najbardziej trzeba obecnie uważać. Do trzech wypadków w 2023 r. doszło także na ulicy Lipskiej oraz do dwóch na ul. Kilińskiego.

Slalomem po alkoholu

Kto zawinił? Policja uznała, że w 46 przypadkach do wypadków doszło z winy kierujących, a do siedmiu – z winy pieszego. Jako główne przyczyny podano niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (w 11 przypadkach), nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu (w 3 przypadkach) oraz m.in. „nieprawidłowe przejeżdżanie przejazdu dla rowerów”.

Nadal nie brakuje kierowców, którzy jeżdżą na dwóch gazach. Oni także powodowali i nadal powodują wypadki i kolizje. „W okresie 12 miesięcy 2023 roku na terenie powiatu zamojskiego ujawniono 495 kierujących pod wpływem alkoholu (w 2022 r. było ich 549). To spadek o 54 kierujących” – czytamy w raporcie.

W tym czasie odnotowano także 1142 kolizje drogowe (rok wcześniej było ich 1187).