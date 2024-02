Odnowiony gmach Akademii Zamojskiej będzie można w niedzielę zwiedzić

W programie także m.in. warsztaty literacko-plastyczne, zabawy z literaturą, projekcje filmowe, pokazy multimedialne, „rodzinne czytanie na dywanie” oraz rodzinne puzzle. „Zapraszamy wszystkich, żeby się poznać, zobaczyć, posłuchać, porozmawiać i sprawdzić nowe miejsce. I przede wszystkim po to, by ciekawie spędzić czas” – zachęcają organizatorzy.

Wstęp na wszystkie atrakcje i wydarzenia będzie wolny.

Całkowity koszt remontu zabytkowego gmachu Akademii Zamojskiej (jej budowę rozpoczęto w 1593 roku) to ponad 41 mln 546 tys. zł. Z tego ok. 24 mln zł to unijna dotacja. Prace zostały niedawno zakończone. Do budynku przeniosło się już zamojskie I Liceum Ogólnokształcące. Powstała tam także Zamojska Akademia Kultury (działa ona w części ogromnego gmachu dawnej, historycznej Akademii Zamojskiej).