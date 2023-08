Przegląd prasy z tygodnia 27.08.2023. Co działo się w Zamościu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

To dobra wiadomość. Niebawem ruszą remonty trzech ważnych dróg na terenie powiatu zamojskiego: z Sulmic do Zawody z Tuczęp do Szczelatyna oraz z Chomęcisk Małych do wsi Sitaniec Poduchowny. Inwestycje pochłoną łącznie 6,6 mln zł. Połowę ma stanowić dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

To prawdziwa, roztańczona i rozśpiewana fala. Rolnicy w całej Polsce świętują dożynki. Obchody Święta Plonów organizowane są w wielu powiatach i gminach. Odbywają się koncerty, barwne korowody dożynkowe, wręczane są zasłużonym gospodarzom medale. Jaki jednak tak naprawdę był ten rok dla rolników? Czy naprawdę są powody do radości?