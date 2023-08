Czy zamojskie kasztanowce mają się źle? Nasz Czytelnik jest zaniepokojony ich wyglądem Bogdan Nowak

- Coś niedobrego dzieje się z zamojskimi kasztanowcami. Są one piękne, rozłożyste, stanowią jeden z symboli miejscowego Parku Miejskiego. Ostatnio jednak wyglądają wyjątkowo mizernie, jakby były chore – alarmuje jeden z naszych Czytelników. - Inne drzewa są jeszcze zielone, ale one już przybrały brązowe i żółte barwy. Jak nigdy. Liście z nich lecą jakby to była późna jesień. To chyba dziwne, niepokojące.