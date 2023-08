Zwierzyniec. Wieża widokowa na Białej Górze. Widoki są tam zachwycające, także wieczorami i nocą

Biała Góra znajduje się w sąsiedztwie Roztoczańskiego Centrum Naukowo-Edukacyjnego przy ul. Biały Słup w Zwierzyńcu. Na szlak wejdziemy od parkingu znajdującego się przy Centrum Naukowo-Edukacyjnego RPN lub od strony nieutwardzonego parkingu przy drodze z Józefowa do Zwierzyńca.

Po przebyciu ścieżki o długości ok. 1 km (wejście zajmuje nie więcej niż pół godziny) dojdziemy do miejsca gdzie ustawiono drewnianą wieżę widokową. Wieża stanowi także doskonały punkt do prowadzenia obserwacji ornitologicznych.

Obok niej ustawiono kilka ławek oraz tablice informacyjne (kilka umieszczono także na ostatnim piętrze wieży).