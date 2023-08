Bezpłatne autobusy MZK w Zamościu? Zdecydują o tym radni na poniedziałkowej sesji

- Możemy zatem przewidywać, że w skali roku nie będzie to więcej niż 2,4 mln zł – wyliczał na sesji Sławomir Ćwik. - Taką inicjatywę uchwałodawczą zechcę przygotować. Zwracam się do radnych ze wszystkich klubów aby ją poparli. I, żebyśmy na najbliższej sesji taką uchwałę przyjęli.

Wypowiedział się też w tej sprawie pod wpisem przewodniczącego. „Nie masz racji Maciej, że chodzi o 2 mln zł. Te 2 mln zł. to przychód ze sprzedaży wszystkich biletów w I strefie” – tłumaczył radny Ćwik. „A bonus jest dla posiadających Kartę Zamościanina. I wpływy z biletów to de facto 15 proc. kosztów przejazdów - autobusy jeżdżą pustawe, a my finansujemy za dziesiątki milionów kolejne parkingi. Może jednak zachęcić Zamościan do jeżdżenia autobusami skoro i tak za nie płacą?”.