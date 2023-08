Ogólnopolski rajd rowerowy dotrze na wzgórze „Polak” w Panasówce

Tam odbędzie się m.in. prezentacja obozowiska powstańczego przygotowanego przez Biłgorajskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych oraz wspominana będzie historia Powstania Styczniowego oraz sławnej bitwy pod Panasówką (gm. Tereszpol).

To była ważna, powstańcza batalia. Walczył tam oddział Marcina Borelowskiego ps. „Lelewel” liczący ok. 700 osób. Dołączyła do niego blisko 400-osobowa „partia” dowodzona przez Kajetana Cieszkowskiego „Ćwieka”. 3 września 1863 r. powstańcy starli się z liczącymi ponad 3 tys. żołnierzy wojskami rosyjskimi. Podczas bitwy zginęło 35 powstańców, w tym węgierski arystokrata major Edward Nyary, a ponad 100 zostało rannych.

W tej batalii powstańcy odnieśli zwycięstwo. Potem jednak rozdzielili się. Cieszkowski wraz ze swoimi ludźmi ruszył na zachód, a Borelowski w kierunku Batorza. Tam, na „Sowiej Górze”, oddział „Lelewela” zaatakowali Rosjanie. Partia została rozbita, a „Borelowski” zginął. Stało się to 6 lub 7 września 1863 r.

To wszystko będzie podczas rajdu wspominane. Bliższe informacje o całym przedsięwzięciu u organizatorów. Zapisy m.in. w zamojskim oddziale PTTK przy ul. Staszica 31 lub pod tel. (84) 63 931 43.