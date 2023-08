O przeprowadzce liceum, sytuacji miejskich spółek i dietach radnych. Przed nami sesja zamojskiej Rady Miejskiej

W programie m.in. przyjęcie uchwały na temat zmian dotyczących I Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu. Ta sprawa interesuje wielu mieszkańców miasta. Jeśli radni tak zdecydują, I LO powróci w lutym do wyremontowanego gmachu dawnej Akademii Zamojskiej (szkoła miała tam swoją siedzibę przed renowacją).

Społeczność oczekuje powrotu

Projekt odpowiedniej uchwały już jest gotowy. Na czym miałoby to wszystko polegać? Chodzi o zmianę lokalizacji siedziby szkoły. Obecnie zajęcia odbywają się w dawnym pałacu rodziny Zamoyskich (przez wiele lat był on także siedzibą miejscowych sądów) przy ul. Akademickiej 1. Teraz szkoła miałaby wrócić do dawnego gmachu Akademii Zamojskiej.