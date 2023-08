Dożynki odbywają się w wielu gminach. Czy w tym roku jest co świętować? Zapytaliśmy o to rolników

Jolanta Siek jest właścicielką gospodarstwa rolnego w Łabuńkach Drugich (powiat zamojski). Obsiała w tym roku pola pszenicą i rzepakiem. W sumie to 14 hektarów upraw.

- Tegoroczne dożynki z mojej perspektywy będą trochę smutne – mówi Jolanta Siek. - Oceniam, że moje plony są o około 20 proc. niższe niż w ubiegłym roku. Złożyło się na to wiele czynników. Była susza, ale w same żniwa padało. Przez to przedłużyły się one o 1,5 tygodnia. W końcu odetchnęliśmy z ulgą, bo udało się je szczęśliwie zakończyć. Plony są też niższe, bo podrożały nawozy. To wszystko przełożyło się na to... co teraz mamy.