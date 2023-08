Powiat zamojski stawia na remonty dróg. Kolejne kilometry asfaltu zostaną odnowione

Umowę na udzielenie takiego wsparcia podpisano we wtorek (22 sierpnia) w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Przedstawicielom samorządu powiatu zamojskiego wręczono wówczas także symboliczne czeki. W sumie rządowe dofinansowanie dla remontu dróg wyniesie 3,3 mln zł, resztę ma stanowić tzw. wkład własny.

Za te pieniądze zostanie wyremontowanych prawie siedem kilometrów ulic w gminach: Skierbieszów, Grabowiec i Stary Zamość. Będzie to droga z Sulmic do Zawody (koszt tej inwestycji to 3,16 mln zł), z Tuczęp do Szczelatyna (za ponad 2 mn zł) oraz z Chomęcisk Małych, przez Chomęciska Duże do miejscowości Sitaniec Poduchowny (za ok. 1,43 mln zł).

Warto podkreślić, że powiat zamojski wykonał w ostatnim czasie wiele ważnych remontów. To m.in. droga prowadząca z Teodorówki do Trzęsin oraz z miejscowości Czarnystok do Trzęsin. Odnowiono wówczas ponad dwa kilometry asfaltu. Inwestycje pochłonęły w sumie ponad 1 mln zł. Odnowiono również drogę o długości 2,6 km. w miejscowości Podwysokie (kosztowała 1 mln 303 tys. zł) oraz w Iłowcu (ponad 1 km za ponad 1 mln zł).

Nie tylko. Powiat zamojski przeprowadził także remont ważnej drogi z Sitna do Miączyna o długości ponad 16 kilometrów. Wydano na ten cel prawie 22,8 mln zł, z czego ok. 16,9 mln zł pochodziło z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Pomogły także gminy: Sitno i Miączyn.