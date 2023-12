Prasówka 10.12.2023 z całego tygodnia w Zamościu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przewoźnicy protestujący na granicy naszego kraju z Ukrainą są coraz bardziej zdeterminowani. Mówią nawet o zaostrzeniu dotychczasowych działań. Dlaczego? Protest trwa już ponad miesiąc, a jego końca nie widać. Wprawdzie niedawno otwarto przejście graniczne w Dołhobyczowie dla pustych ciężarówek wjeżdżających do Polski, ale zdaniem protestujących to stanowczo za mało.

To będzie realizacja marzenia wielu osób. Nic dziwnego, że mieszkańcy miasta i powiatu kibicują pracom. Umowa na budowę Centrum Komunikacyjnego w Hrubieszowie została właśnie podpisana. Inwestycja pochłonie ponad 5,6 mln zł i zostanie wykonana przez firmę Inżynieria Przemyśl spółka z o.o. Natomiast nadzór inwestorski nad pracami będzie pełniła spółka ZDI z Zamościa (wartość usługi to ponad 146 tys. zł).

Tygodniowa prasówka 10.12.2023: 3.12-9.12.2023 Zamość: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zamościu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Mikołajki to zwyczaj mający bardzo długą tradycję. Już w średniowieczu dzieci dostawały prezenty od osób przebranych za świętego Mikołaja. Co więcej, jeszcze w XIX wieku był to na ziemiach polskich dzień wolny od pracy! Niektóre z atrybutów świętego Mikołaja również mają długą historię - długa, siwa broda i czerwona szata znane były już w XV wieku. Wtedy oczywiście święty Mikołaj miał jeszcze atrybuty biskupie - szatę oraz mitrę i pastorał. W baśniową postać zaczął powoli przekształcać się na przełomie XIX i XX wieku.