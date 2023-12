Jeśli żądania nie zostaną uwzględnione, zaostrzą protest. Sytuacja na polsko-ukraińskiej granicy jest coraz trudniejsza

To mógł być przełomowy krok. Dlaczego jednak otwarcie przejścia granicznego w Dołhobyczowie dla pustych ciężarówek wracających z Ukrainy nie zmieniło sytuacji? - Tam już jest potężna kolejka, która ma 15 kilometrów długości. W przeciwieństwie do innych przejść jest ona wprawdzie żywa: czyli ciężarówki wjeżdżają po kolei, jedna za drugą, a nie za pomocą systemu elektronicznego, jednak nawet ona przesuwa się tylko 500 metrów w ciągu doby – tłumaczy Borkowski. - To nie jest zatem rozwiązanie problemu.