Gmina Radecznica. Woda w miejscowym wodociągu jest czysta. Gmina czeka jednak na decyzję sanepidu

- Mamy dobre informacje. We wtorek (5 grudnia) zostały pobrane próbki wody, które poddano analizie. Wynika z niej, że woda nadaje się do spożycia – zapewniała nas czwartek (7 grudnia około godz. 13) Sylwia Kowalska, kierownik Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zamościu.

To bardzo dobre wieści. W radecznickiej kranówce 1 grudnia wykryto bowiem bakterie enterkoki. Efekt? Jak zdecydował wówczas zamojski sanepid, woda z wodociągu „Czarnystok” nie mogla od tego czasu „służyć” do przygotowania potraw gotowanych, mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych, a nawet do kąpieli. Mogła być wykorzystywana tylko do prac porządkowych i sanitarnych.

W takim kłopocie byli mieszkańcy miejscowości: Czarnystok, Wólka Czarnostocka, Gorajec-Zagroble, Gorajec-Zastawie oraz Gorajec-Stara Wieś. To prawie 2 tys. osób. Ostrzegano nawet, aby zwłaszcza ludzie z osłabioną odpornością, rodzice i opiekunowie niemowląt i małych dzieci zachowywali szczególną ostrożność. Gmina zapewniła też dostawy wody pitnej do miejscowości, których zakaz dotyczył. Dowożona ją m.in. do punktów obok sklepu i remizy w Czarnymstoku.