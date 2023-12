Brama wjazdu do miasta. Budowa Centrum Komunikacyjnego w Hrubieszowie pochłonie ponad 5,6 mln zł

- Miasto jest bardzo ładne, wyjątkowe, coraz częściej odwiedzane przez turystów, chociażby ze względu na piękne zabytki. Jednak brak dworca z prawdziwego zdarzenia – takiego na miarę marzeń i XXI wieku - to nasza pięta achillesowa. Wiele osób to podkreśla – mówi jedna z mieszkanek Hrubieszowa. - Teraz to się wreszcie zmieni. Nie mogę się już tego Centrum Komunikacyjnego doczekać!