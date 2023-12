Darczyńcy zostali uhonorowani w Archiwum Państwowym w Zamościu

Zaproszeni do APZ na ceremonię wręczenia podziękowań darczyńcy to: Janina Gąsiorowska, Maria Prażak, Marek Świątkowski, Jacek Frankowski, Jerzy Wojtasiuk (zmarł 4.12.2023 r.), Maria Fornal, Regina Smoter-Grzeszkiewicz, Zofia Kościk, Stanisław Kucharski, Krzysztof Winiarski, wójt gminy Grabowiec Bartosz Popek, prof. dr hab. Wojciech Przegon, prof. dr hab. Monika Zin-Oczkowska, Jan Czwartkowski, Jan Hawrylak, Stanisław Orłowski, Stanisław Rudy, Jan Kowalczyk, Ewelina Nawrocka, dr Janusz Panasiewicz oraz Mirosław Chmiel.

„Po przemówieniu pana dyrektora dr Jakuba Żygawskiego, wręczeniu podziękowań dla naszych darczyńców, głos zabrał pan Stanisław Rudy, który przekazał do archiwum ex librisy oraz ich opracowanie” – czytamy w relacji przygotowanej przez APZ. „Po nim zabrała głos pani Janina Gąsiorowska, która przekazała publikacje książkowe. Ponadto pani Regina Smoter-Grzeszkiewicz przekazała do zasobu bibliotecznego książki swojego autorstwa”.