Prasówka z całego tygodnia 24.03.2024 w Zamościu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Zamościa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.03 a 23.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „ Powstał nowoczesny kompleks opieki okołoporodowej w chełmskim szpitalu. W takich warunkach każda kobieta chciałaby rodzić. Zobacz zdjęcia”?

📢 Przywracanie pamięci na cmentarzu żydowskim w Szczebrzeszynie Z inicjatywy Fundacji Miejsce Uwagi przeprowadzono badania (georadarem) masowych pochówków na zabytkowym cmentarzu w Szczebrzeszynie. Dzięki nim wyznaczono granice czterech wielkich, masowych pochówków. Pogrzebano tam ponad 2,3 tys. osób. Byli to żydowscy mieszkańcy miasteczka, zamordowani przez Niemców w 1942 roku.

📢 Chodzi o ponad 1,7 mln zł. Hrubieszowscy radni rozważą przyznanie dotacji na kościelne zabytki W sumie do rozdysponowania będzie ponad 1,7 mln zł. Pieniądze pójdą – jeśli rajcy się na to zgodzą – na ochronę zabytków, także ruchomych. Na najbliższej sesji hrubieszowskiej Rady Miejskiej (obrady odbędą się we wtorek, 26 marca) miejscowi radni zdecydują o przyznaniu takich dotacji dla miejscowych parafii: jednej prawosławnej i czterech rzymskokatolickich.

📢 6,39 procent mieszkańców Zamościa korzystało w 2023 roku z opieki społecznej To ważny i bardzo potrzebny dokument. Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przygotowało sprawozdanie ze swojej działalności za 2023 rok. Wynika z niego, iż w tym czasie z pomocy społecznej korzystało 1898 rodzin (czyli dokładnie 3735 osób). To 6,39 proc. wszystkich mieszkańców Zamościa.

📢 O rewitalizacji Zamościa, budżecie oraz działalności miejscowego MCPR Zamojscy radni miejscy spotkają się na sesji. Obrady zaplanowano w miejscowym Ratuszu w poniedziałek (25 marca). W programie sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Miejskiego Rzecznika Konsumentów za 2023 rok. Innych, ważnych spraw także nie zabraknie. 📢 Sprawdź kandydatów do rady miasta i kandydatów na prezydenta w Zamościu w wyborach samorządowych 2024 W najbliższym czasie odbędą się wybory samorządowe 2024. Wiemy, jacy są kandydaci na prezydenta i do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4. Kto stanie do walki w Twoim okręgu? Przedstawiamy wszystkich kandydatów. Szczegóły znajdziesz poniżej. 📢 Zamojska uczelnia inwestuje miliony złotych. Ostatnio otwarto tam aulę dla 200 studentów Akademia Zamojska bardzo szybko się rozwija. Dlatego uczelni potrzebna jest bardziej obszerna baza dydaktyczna. I ona powstaje. 20 marca oficjalnie otwarto nowe skrzydło budynku AZ przy ul. Zamoyskiego 64. Powstała tam obszerna aula w której jednocześnie może zasiąść 200 osób. Inwestycja pochłonęła ponad 5 mln złotych, z czego 2,7 mln zł to dotacja przyznana przez resort nauki.

📢 Przed nami Kiermasz Wielkanocny. To wydarzenie zaplanowano na Rynku Wielkim w Zamościu Na pewno nie zabraknie tradycyjnych ciast, pisanek, palm wielkanocnych itd. Zamojski Dom Kultury oraz Muzeum Zamojskie w Zamościu organizują 46. Kiermasz Wielkanocny. Odbędzie się w niedzielę (24 marca) na Rynku Wielkim.

📢 „Zwali tego bałwana marzanną”. Bez jej utopienia wiosna nie nadejdzie. Trzeba jednak uważać, bo można zapłacić mandat Jedna z najciekawszych i już legendarnych, marzannowych historii związana jest... z Automobilklubem Chełmskim (w jego skład wchodzą także mieszkańcy innych miast). W 2007 r. napisali oni list do Romana Giertycha, ówczesnego ministra edukacji narodowej. 📢 W Żółkiewce powstała Sala Królestwa Świadków Jehowy Budowa rozpoczęła się na początku października 2023 roku i trwała 80 dni. Brało w niej udział łącznie około 450 ochotników w różnym wieku. W Żółkiewce Świadkowie Jehowy wybudowali Salę Królestwa. Teraz będzie w niej obchodzona uroczystość nazywana „Pamiątką”. Nie tylko tam.

📢 Jarmark Produktów Regionalnych odbędzie się w zamojskiej Galerii Twierdza Zapowiada się bardzo ciekawe przedsięwzięcie. „Wyprodukowane na Roztoczu” – pod takim hasłem w zamojskiej Galerii Twierdza odbędzie się Jarmark Produktów Regionalnych. Przedsięwzięcie zaplanowano w dniach 23-24 marca (w godz. 10-18). Swoje wyroby rękodzielnicze zaprezentuje wówczas ponad 30 wystawców. 📢 Kandydaci do sejmiku wojewódzkiego (okręg nr 5) w wyborach samorządowych 2024. Sprawdź, kto jest na liście Przed nami wybory samorządowe 2024. Zobacz, kto z okręgu nr 5 kandyduje do sejmiku województwa lubelskiego. Przedstawiamy pełną listę osób ubiegających się o mandaty. Sprawdź, na kogo z Twojego regionu możesz oddać głos w nadchodzących wyborach. 📢 Panorama okolic Szczebrzeszyna. Z nowej wieży widokowej w tym mieście (zdjęcia) To pozostałości po starym zamku, które wyremontowano i nadbudowano. W przyszłości ma się tam znaleźć sala wystawowa, lapidarium oraz kawiarenka. Na szczycie budynku powstał natomiast taras widokowy z którego można oglądać piękny, rozległy widok. Turyści już to miejsce chętnie odwiedzają. Latem na pewno będzie wręcz oblegane. Wieża widokowa w Szczebrzeszynie to nowy punkt na mapie turystycznej regionu.

📢 Protest rolników w woj. lubelskim. Gdzie mogą wystąpić utrudnienia w ruchu? W środę (20 marca) w związku z ogólnopolskim protestem rolników będą występować utrudnienia w ruchu w całym woj. lubelskim. 📢 Chełm będzie pierwszym miastem z całkowicie ekologicznym, wodorowym taborem autobusowym Do 2025 roku na chełmskich ulicach pojawi się 26 autobusów wodorowych. Chełmski samorząd podpisał już umowę z firmą Polski Autobus Wodorowy na dostarczenie autobusów. Nowe pojazdy trafią na wyposażenie Chełmskich Linii Autobusowych. Teraz mieszkańcy będą mieć do dyspozycji nie tylko bezpłatną miejską komunikację, ale też w pełni ekologiczną. 📢 Powiat zamojski. 1,5 miliona złotych dla strażackich jednostek ochotniczych To poważne wsparcie. Dotacje otrzymało 151 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu zamojskiego. W ten sposób będą one „doposażone” w sprzęt służący – jak to określono: ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarami, ale także np. klęskami żywiołowymi lub innymi zagrożeniami.

📢 Zamość. Zielono mi, czyli akcja "Drzewko za surowce wtórne" już wkrótce! Kurier Lubelski oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie zapraszają do udziału w wyjątkowej akcji ekologicznej. Odbędzie się pod hasłem "Drzewko za surowce wtórne". Mieszkańcy Zamościa i okolic będą mieli wówczas szansę wymienić makulaturę i elektrośmieci na tysiące sadzonek drzew. To nie tylko sposób na dbanie o środowisko, ale także doskonała okazja do aktywnego uczestnictwa w zazielenianiu miasta i regionu. 📢 Dwieście lat dla Szanownych Jubilatów! Były życzenia i kwiaty Dwaj mieszkańcy gminy Biłgoraj obchodzili ostatnio swoje setne urodziny. To Edward Koper z miejscowości Gromada oraz Antoni Frączek z Bukowej. Obaj panowie zasłużyli się dla lokalnej społeczności.

