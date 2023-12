Zamość stawia na elektryczne autobusy. Czternaście już niebawem pojawi się na ulicach. W planach zakup następnych

MZK otrzymało dziesięć autobusów „marki Man” o długości 12 metrów oraz cztery: 18-metrowe. Wszystkie o napędzie elektrycznym. Ponadto zajezdnia MZK została wyposażona w siedem „dwustanowiskowych” ładowarek o mocy 120 kW. Zmodernizowana została również stacja transformatorowa MZK oraz wybudowano linię zasilającą, która dostarcza prąd do nowych ładowarek.

Umowę w sprawie zakupu takich pojazdów podpisano ze spółką „MAN Truck & Bus Polska”. Prezentacja nowych pojazdów odbyła się ostatnio na zamojskim Rynku Wielkim, a w październiku – także na miejscowym Rynku Wodnym. Zamojski MZK (to spółka miejska) od dawna przygotowywał się do takiej inwestycji. Dlaczego? Bo jak wielokrotnie podkreślano, takie pojazdy są wydajne i ekologiczne.

Nowe autobusy są stopniowo wprowadzane do eksploatacji na ulicach Zamościa. A to dopiero początek. Zamojski UM przymierza się do zakupu kolejnych 14 autobusów elektrycznych. Miejscowi urzędnicy starają się o dofinansowanie takiego zakupu (w NFOŚiGW). Wniosek przeszedł już weryfikację formalną, teraz czeka na merytoryczną.

Zatem jeśli wszystko się powiedzie, być może już za rok do Zamościa trafią kolejne autobusy elektryczne.