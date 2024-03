Prasówka z całego tygodnia 17.03.2024 w Zamościu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Zamościa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.03 a 16.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zobacz galerię zdjęć Kobiet z Zamościa i powiatu zamojskiego, które biorą udział w plebiscycie Kobieca Twarz Regionu!”?

Przegląd tygodnia: Zamość, 17.03.2024. 10.03 - 16.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zobacz galerię zdjęć Kobiet z Zamościa i powiatu zamojskiego, które biorą udział w plebiscycie Kobieca Twarz Regionu! Zobacz galerię zdjęć kobiet z Zamościa i powiatu zamojskiego, które biorą udział w akcji Kobieca Twarz Regionu. Na zwyciężczynie czeka mnóstwo fantastycznych nagród: zaproszenia na Forum Kobiecości, profesjonalne sesje fotograficzne, weekendowe pobyty w SPA oraz główne nagrody - samochody Toyota Aygo X! 📢 Fujara kontra Jutrzenka i Proch. O zamojskich perypetiach przyszłej królowej Marysieńki Była uważana za kobietę piękną, wpływową, energiczną i obdarzoną niezwykłym poczuciem elegancji i smaku. W Zamościu nie szczędzono jej jednak upokorzeń. Maria Kazimiera, zwana Marysieńką, była tutaj żoną potężnego magnata Jana „Sobiepana” Zamoyskiego i… kochanką przyszłego króla.

📢 „Chcemy żyć w najczystszej krainie Polski”. Rusza akcja Stowarzyszenia 4x4 Miłośnicy motoryzacji - oraz wszyscy, którym los rodzimej przyrody jest bliski - zbiorą się w niedzielę (17 marca) w Lipsku Polesiu (gm. Zamość), a potem wyruszą na wielkie sprzątnie Roztocza. W przedsięwzięciu co roku uczestniczy kilkadziesiąt, nawet do 100 osób. Teraz zapewne będzie podobnie. To będzie kolejna edycja akcji Stowarzyszenia Zamość 4x4 pod hasłem „Czyste lasy Zamojszczyzny”.

Tygodniowa prasówka 17.03.2024: 10.03-16.03.2024 Zamość: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zamościu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 W Zamościu szykuje się wielkie sprzątnie. W ramach „Godziny dla ziemi” wyłączone zostanie także oświetlenie ratusza Warto się przyłączyć. Andrzej Wnuk, prezydent Hetmańskiego Grodu, magistraccy urzędnicy oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zamościu zapraszają do wielkich, zamojskich porządków oraz do udziału „w największej na świecie inicjatywie ekologicznej: „Godzina dla Ziemi WWF”.

📢 Osobówka zderzyła się czołowo z cysterną na DK17 w Fajsławicach W sobotni (16 marca) poranek na drodze krajowej nr 17 w Fajsławicach doszło do wypadku. 📢 „Oczyma wyobraźni”. Przed nami wielkie Misterium Męki Pańskiej w Zamościu Próby do tego wielkiego, plenerowego widowiska już trwają. Z dużym rozmachem. Spektakl odbędzie się na zamojskim Starym Mieście, w miejscu, które było kiedyś amfiteatrem a po przeprowadzonym remoncie stało się dość malowniczym „uczytelnieniem dawnych fortyfikacji”. To duży obszar, który niełatwo jest aktorom „zagospodarować”. A jednak co roku ta sztuka się udaje. 📢 Wspomnienie o filmie „Kardiogram”. Pierwsza rozbierana scena w dziejach polskiego kina odbyła się w Szczebrzeszynie To unikatowe pod wieloma względami dzieło. Film fabularny pt. „Kardiogram” powstał w wytwórni ZF Tor”. W całości nakręcono go w Szczebrzeszynie i okolicach tego starego i urokliwego miasteczka. Już sam początek tego obrazu w którym występuje plejada wielkich, ogólnokrajowych gwiazd – w tym Anna Seniuk i Tadeusz Borowski – jest dla miłośników regionu niezwykle ciekawy. Niezwykle interesujące są także przeróżne wątki dotyczące powstania filmu.

📢 Renault najechał na leżącego na jezdni 34-latka. Zginął na miejscu W środę (13 marca) w Końskowoli w powiecie puławskim doszło do śmiertelnego wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń poicji wynika, że kierujący renaultem 49-latek z gm. Końskowola najechał na leżącego na jezdni 34-latka. Mimo natychmiast udzielonej pomocy, mężczyzna zmarł. 📢 Jest już czynne Terenowe Biuro Paszportowe w Krasnymstawie. Zobacz zdjęcia Ta wiadomość z pewnością ucieszy mieszkańców Krasnegostawu, a także ościennych gmin i powiatów. Już nie muszą jechać do Lublina czy Chełma, żeby złożyć wniosek o wydanie paszportu. Teraz mogą to zrobić na miejscu. Wojewoda Krzysztof Komorski i burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk otworzyli 13 marca w Krasnymstawie Terenowe Biuro Paszportowe.

📢 Czeskie Góry Izerskie. Trekking z nutką adrenaliny Góry Izerskie mamy w Polsce i Czechach. Nie wchodząc w geologiczne meandry - u nas są nieco "płaskie", a nasi południowi sąsiedzi mają skałki. I mistrzowsko wykorzystali to turystycznie, wytyczając wejścia na ich szczyty.

📢 To było ciekawe spotkanie z Jackiem Tacikiem, dziennikarzem TVN. Zobacz zdjęcia Jacek Tacik, dziennikarz „Faktów” TVN i autor dwóch książek w miniony poniedziałek, 11 marca, spotkał się z mieszkańcami Chełma w sali widowiskowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Publiczność ciepłymi słowami doceniła osobowość i rozległa wiedzę Jacka Tacika. 📢 Sprawca schwytany po prawie 30 latach. Namierzyło go lubelskie Archiwum X W wyniku żmudnego, prawie 30-letniego śledztwa i ponownym badaniom śladów pozostawionych na miejscu zbrodni policjanci z lubelskiego Archiwum X ustalili 61-latka podejrzanego o niewyjaśnione do tej pory zabójstwo, do którego doszło w Lublinie w 1995 roku. 📢 Z pasji do Roztocza. Wielki konkurs fotograficzny RPN Fotografujesz roztoczańskie zabytki i różne, piękne zakątki? Te zmagania są dla ciebie. Roztoczański Park Narodowy organizuje wielki konkurs fotograficzny pod hasłem „Z pasji do Roztocza”. Będzie on jednym z elementów obchodów 50-lecia założenia RPN.

📢 Raport Roztoczańskiego Parku Narodowego. Susza na Roztoczu odpuściła. Nie ma pewności, że nie powróci. Są też jednak anomalie W tym roku luty był o 6,3 st. C cieplejszy od wieloletniej średniej notowanej dla tego miesiąca. Jak wynika z raportu opublikowanego ostatnio przez Roztoczański Park Narodowy był on zatem ekstremalny pod tym względem, ale także bogaty w opady. Taki trend utrzymuje się na Roztoczu od kilku miesięcy. To pozytywnie wpłynęło na odbudowę zasobów wód podziemnych i powierzchniowych.

📢 „Fotograficzny ogród” Magdaleny Krawczuk. Wystawa w Galerii "Pozytyw" W Galerii Fotografii „Pozytyw” w Zamościu zobaczymy wystawę zdjęć wykonanych przez Magdalenę Krawczuk. Ekspozycja będzie nosiła tytuł „Fotograficzny ogród”. Jej wernisaż zaplanowano w środę 13 marca). 📢 Ledwo żywy malutki bóbr odratowany. 15 kilogramów żywej słodyczy! Zobacz wideo O działalności Stowarzyszenia Leśne Przytulisko, czyli działającego w Jabłonnej ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt pisaliśmy już kilkukrotnie. Tym razem pomocy udzielają malutkiemu bobrowi, którego w zeszłym roku wyłowili kajakarze, do których podpłynął szukając pomocy.

📢 „Nie mogłem pojąć, jak to jest, że ludzie na płótnie się ruszają”. Kino nie tylko z Rudolfem Valentino Seanse filmowe w zamojskich kinach oglądały setki tysięcy osób. Niektórzy widzowie – aby dostać bilet – musieli nocami koczować przed jednym z kin, inni dostawali „nerwowego rozstroju” podczas śledzenia losów filmowych bohaterów. Byli też tacy, którzy... marudzili na „upadek obyczajów”, „szkodliwość dla oczu” czy „sąsiedztwo plebsu”. Zamojskie kina – także te objazdowe – funkcjonują od ponad wieku. Zawsze były magiczne. 📢 Zamość. Myślmy także o zabytkach. Na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Plany ochrony zabytków są integralną częścią strategii obrony cywilnej kraju i podlegają aktualizacji. I to corocznej. Nie zawsze tak się dzieje. Dlatego zamojska delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie prosi o aktualizację „Planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych”. Ma to dotyczyć stanu z 31 grudnia 2023 roku.

📢 Przed nami kolejna edycja akcji „Ocal żabkę”. Organizuje ją Roztoczański Park Narodowy Zgłoszenia wolontariuszy już są przyjmowane. Będą oni m.in. przenosić płazy przez drogę ze Zwierzyńca do Soch podczas wiosennej migracji. Wszystkie są w naszym kraju pod ochroną i potrzebują pomocy.

📢 Biskup Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej wyraził „postawę bliskości” z protestującymi rolnikami. Zapewnił o wsparciu duchowym i modlitewnym Ks. Marian Rojek, biskup Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej spotkał się z przedstawicielami protestujących rolników. Jak czytamy na stronie internetowej Diecezji, doszło do tego w zamojskiej Kurii Biskupiej. Przybyli nie tylko rolnicy i hodowcy, ale też pszczelarze, którzy protestują przeciwko niekontrolowanemu napływowi żywności do naszego kraju oraz unijnej polityce „Zielonego Ładu” (pisaliśmy o tych postulatach wielokrotnie).

