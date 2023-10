Prasówka 1.10.2023 z całego tygodnia w Zamościu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Mieszkańcy Zamościa zdecydowali. W miejscowym Parku Miejskim powstanie tężnia solankowa. Będzie to projekt ogólnomiejski w ramach budżetu obywatelskiego. Taka inwestycja pochłonie ponad 1,9 mln zł (dokładna kwota będzie znana dopiero po przetargu). Wybrano także 16 innych zadań, które będą realizowane na zamojskich osiedlach.

Na zakończenie prac rewitalizacyjnych na Placu Łuczkowskiego i w Parku Miejskim mieszkańcy Chełma czekali ponad rok. Z końcem tego tygodnia mogą już udać się na jesienny spacer do parku, jak też podziwiać plac po remoncie.

Tygodniowa prasówka 1.10.2023: 24.09-30.09.2023 Zamość: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zamościu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

To dobra informacja. Gmina Nielisz będzie niebawem remontować miejscowe, zabytkowe kapliczki. W ramach drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków samorządowcy otrzymają na ten cel 249 tys. zł. To nie wszystko. 149 tys. zł przyznano również na renowacje gminnych miejsc pamięci. To ważne dla miejscowych i turystów, którzy coraz częściej odwiedzają ten malowniczy zakątek Zamojszczyzny.