To od dawna oczekiwana inwestycja. Niebawem ruszy remont okazałego Domu Centralnego w Zamościu. To jedna z wizytówek miasta

Pieniądze zostały przyznane w ramach II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W opisie przedsięwzięcia można przeczytać, że zostaną przeznaczone na „renowację”. Jego mieszkańcy już się z tego cieszą.

- To naprawdę dobra wiadomość. Jest szansa, że coś się wreszcie zmieni. Dom Centralny na to zasługuje – raduje się jeden z mieszkańców "Centralki". - To była kiedyś wizytówka Zamościa. Tak jest także dzisiaj. Jednak remonty są koniecznością.