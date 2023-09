„Żywy organizm” komunikacji miejskiej. Radni pytają, a prezes zamojskiego MZK odpowiada Bogdan Nowak

UM w Zamościu

- Chciałabym nawiązać do transportu publicznego. Ostatnio odbywały się zebrania mieszkańców i niestety niedostosowanie częstotliwości przejazdów było jednym z tematów - zapewniała radna Agnieszka Klimczuk. - Bardzo często był podnoszony temat ulicy Śląskiej na Karolówce (to dzielnica Zamościa). Tam dzieci nie mają czym dojeżdżać do szkoły. Dlatego rodzice są zmuszeni do ich przywożenia i odwożenia. A to jest dodatkowy czas i pieniądze.