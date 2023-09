Zamość. Wiadomo kto ma najładniejsze balkony, ogródki i podwórka

Takie ukwiecono podwórko czy balkon trzeba było wcześniej zgłosić do organizatorów konkursu. Mogli to zrobić mieszkańcy Zamościa – osoby pełnoletnie, które zaaranżowały przestrzeń (balkonu, ogródka, podwórka) „przynależną do nieruchomości, w której mieszkają”. Musieli wykonać w tym celu zdjęcie wybranego miejsca oraz wysłać odpowiednie zgłoszenie.

Potem ruszyło głosowanie online. Podsumowanie zmagań odbyło się w piątek (22 września). Rozdanie nagród zaplanowano w w siedzibie ZGL Sp. z o.o. w Zamościu.



Zwycięzcy Konkursu to Beata Raszka (pierwsze miejsce), Teresa Ruszel (drugie miejsce) oraz Mirosława Engiel (trzecie miejsce). Nagrodę specjalną otrzymała natomiast Beata Raszka. Przyznano także wyróżnienia. Otrzymali je: Justyna Gil, Roman Sawa i Eugenia Sobieraj, Agnieszka Łabur, Damian Szkałuba oraz Barbara i Mieczysław Morscy.

Laureaci otrzymali nagrody i upominki.