Odnowiony zostanie pomnik psa królowej Marysieńki w Zwierzyńcu. Pójdą na to 392 tys. zł

Ów kamienny monument znajduje się na wyspie w centrum Zwierzyńca. Jest on otoczony wodą, zatem turyści nie mają do niego dostępu. Można go jednak oglądać z daleka. Jest ciekawy. Przypomina kształtem, dawne rzymskie sarkofagi. Na jego narożnikach można zobaczyć maski teatralne, a na jednej ze ścian wyobrażono lirę.

Pomnik wymaga renowacji. To się niebawem stanie. Pójdą na to 392 tys. zł. Dotacja w tej wysokości została przyznana właśnie na ten cel w ramach drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- Jesteśmy jeszcze przed przetargiem, ale mamy nadzieję, iż uda się nam zmieścić z inwestycją w kwocie przyznanej dotacji – mówi Edyta Wolanin, sekretarz Zwierzyńca. - Planowane jest oczyszczenie pomnika, jego wyprostowanie, bo się niestety nieco zapadł oraz uzupełnienie wszystkich ubytków. Wszystkie prace będą prowadzone w porozumieniu z konserwatorem zabytków.

Zwierzyniec słynie ze swojej słabości do czworonogów. Nie jest to jedyne tego typu miejsce w tym mieście. Nadal istnieje w tym mieście niewielki „psi cmentarz” założony przed II wojną światową przez hrabinę Różę Potocką.