Dawny gród Wołyń zostanie „zabezpieczony”. Skarpy tego grodziska są imponujące

Źródełko i duch władczyni

To bardzo interesujące miejsce. W Gródku Nadbużnym nadal można oglądać pozostałości umocnień zwane "Zamczyskiem" lub "Horodyskiem". Zbocza tego starego grodziska z trzech stron są bardzo strome. Mają imponującą wysokość od 7 aż do 20 metrów. To pobudza wyobraźnię. Nic dziwnego, że wśród okolicznej ludności krąży wiele legend związanych z tym miejscem.

Według jednej z nich dawny władca Horodyska wyruszył na jakaś ważną, daleką wojnę i nigdy z niej nie powrócił. Jego żona wypłakała morze łez, które wsiąkając w ziemię, utworzyły u podnóża grodu źródełko, które bije do dzisiaj. Duch tej władczyni ukazuje się podobno czasami w okolicy grodziska, ale tylko porzuconym przez mężczyzn kobietom...