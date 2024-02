„Bez spełnienia postulatów zmarniejemy do końca”. Przed nami wielkie, rolnicze protesty.

Nie są to jedyne protesty rolnicze w ostatnim czasie. W lutym ub. roku rolnicy ze Stowarzyszenie Oszukana Wieś zorganizowali blokadę przejść granicznych z Ukrainą: w Dorohusku i Hrebennem. 25 stycznia odbyły się natomiast kilkugodzinne protesty m.in. w Zamościu, Chełmie i Hrubieszowie.

- Obawiamy się o swoją przyszłość – mówił wówczas jeden z zamojskich rolników. - To protest pokojowy, ostrzegawczy. Nam coraz mniej za zboże płacą. Przez to z Ukrainy. Jeśli nic się nie zmieni, protest się rozszerzy. To nasze być, albo nie być.