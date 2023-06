Uczcili Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”. W sumie przejechano 860 kilometrów

„Kolejnym punktem była msza święta sprawowana w 80 rocznicę Rzezi Wołyńskiej w Kościele Garnizonowym w Zamościu, do udziału w której uczestników rajdu zaprosili członkowie zamojskiego Stowarzyszenia Rodzin Osób Pomordowanych na Wołyniu” - czytamy w informacji nadesłanej do naszej redakcji. „Przed rozpoczęciem mszy świętej miało miejsce poświęcenie tablicy upamiętniającej pomordowane dzieci wołyńskie. Po zakończeniu uroczystości rocznicowych w Zamościu uczestnicy udali się do Szczebrzeszyna, aby przy pomniku AK i tablicy poświęconej mjr. „Podkowie” zakończyć IV Rajd po Roztoczu (…) upamiętniający postać mjra Tadeusza Kuncewicza”.