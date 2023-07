Powiat tomaszowski inwestuje w drogi. W sumie pójdzie na to ponad 19 milionów złotych Bogdan Nowak

- Prace wykonaliśmy na wniosek radnych powiatowych i mieszkańców. A most na rzece Szyszła był już naprawdę w złym stanie technicznym – podkreśla Jarosław Korzeń, wicestarosta tomaszowski Starostwo Powiatowe w Zamościu

Na inwestycję wydano ponad 8,1 mln zł, z czego 7 mln stanowiło dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przebudowano most na rzece Szyszła oraz drogę powiatową na odcinku od Jurowa do skrzyżowania w Machnowie Starym. Nie tylko. Właśnie odnowiono także drogę z Podhorzec do Nowej Wsi oraz podpisano umowę na remont kolejnego traktu: z Rzeplina do Nowosiółek.