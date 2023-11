Baterie patriot wracają do Niemiec. Pożegnalny apel zaplanowano w połowie listopada

- Mamy rzeczywiście nieoficjalne informacje, że wojska niemieckie od nas odchodzą. Zabezpieczenie polskiego nieba przejmą wówczas nasi żołnierze i polski sprzęt - mówi Stanisław Grześko, starosta zamojski. - Nie mogę także potwierdzić, że pożegnalny apel odbędzie się 15 listopada, ale jeśli zostanę tam zaproszony na pewno przybędę.

Decyzja o przybyciu niemieckich żołnierzy dysponujących nowoczesnymi wyrzutniami przeciwlotniczymi i przeciwrakietowymi Patriot zapadła po słynnej tragedii w Przewodowie (gm. Dołhobyczów). Zginęło wówczas dwóch mężczyzn. To miało być poważne, sojusznicze wzmocnienie dla naszego systemu bezpieczeństwa. Do Zamościu i jego okolic dotarły cztery niemieckie „eskadry”: trzy bojowe oraz jedna sztabowo-zaopatrzeniowa. Ponadto przybyli także pracownicy medyczni oraz informatycy Bundeswehry.

W sumie było to 350 niemieckich żołnierzy. Czym dysponowali? Bundeswehra przysłała do Zamościa i w jego okolice m.in. wielofunkcyjne urządzenia radarowe, trzy wyrzutnie z pociskami kierowanymi baterii Patriot oraz specjalny system łączności. Patrioty były jednak „wpięte” w nasz system dowodzenia i to polski dowódca decydował o ich ewentualnym użyciu.