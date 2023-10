Październik w Zamościu: Przegląd prasy z września 2023 w Zamościu, najważniejsze informacje miesiąca

Sprawdź, kto kandyduje w wyborach 2023. Kandydaci do Sejmu z okręgu numer 7 i do Senatu z okręgów numer 17, 18, 19 zostali przedstawieni przez Państwową Komisję Wyborczą. Kto pojawił się na listach wyborczych w Twoim okręgu? Poniżej znajdziesz więcej szczegółów.

We wtorek (26 września) Andrzej Duda oraz Mariusz Kamiński odwiedzili Lubelszczyznę. We Włodawie prezydent oraz minister spraw wewnętrznych i administracji wzięli udział w uroczystościach wręczenia odznaczeń państwowych funkcjonariuszom Straży Granicznej, oraz w odsłonięciu pomnika pamięci gen. Franciszka Kleeberga i żołnierzy Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Polesie".

Gdy o nie pytaliśmy, usłyszeliśmy w jednym z biur podróży, że Malgrat de Mar znajduje się 60 kilometrów od Barcelony w Katalonii: pomiędzy miasteczkami Santa Susanna i Blannes. Nie miało to być „spiętrzenie hoteli”, ale miejscowość przypominająca w klimacie... Zamość (w którym mieszkamy) czy Kazimierz Dolny. Plus coś jeszcze. Bo niestety Zamość i Kazimierz Dolny nie leżą nad Morzem Śródziemnym. Zatem nie usłyszymy w tych polskich miastach morza, nie odpoczniemy na rozległych, słonecznych plażach i nie "poserfujemy" na desce po falach. Taka argumentacja ostatecznie nas przekonała. Wyruszyliśmy tam.

Jakiś czas temu od strony ulicy Łukasińskiego można było oglądać tabliczkę „Teren budowy. Wstęp wzbroniony”. Umieszczono ją przed wejściem na drewniany most znajdujący się obok Nowej Bramy Lubelskiej w Zamościu. Można nim dojść m.in. do zamojskiego pomnika Dawida Psalmisty. Tabliczka została zabrana, ale... most nadal jest zamknięty. To rozżaliło naszego Czytelnika.

Budowa pochłonęła ponad 8,8 mln zł i była możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach rządowego programu „Polski Ład”. W sobotę (30 września) odbędzie się oficjalne otwarcie nowego, utwardzonego pasa startowego na lotnisku w Mokrem w powiecie zamojskim. - To będzie ważne wydarzenie dla całego regionu – podkreśla Stanisław Grześko, starosta zamojski.