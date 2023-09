Przed nami epoka autobusów elektrycznych. W zamojskim MZK pojawią się w listopadzie

O zaletach elektrycznych autobusów dziennikarze mogli usłyszeć na specjalnej konferencji prasowej zwołanej na początku grudnia ub. roku w zamojskim Ratuszu. Miejscowy Miejski Zakład Komunikacyjny od dawna przygotowywał się do takiego zakupy. Dlaczego? Jak podkreślano podczas spotkania, autobusy elektryczne mają wiele zalet. Pracują cicho, są wydajne i nie emitują spalin, co ma ogromne znaczenie dla środowiska naturalnego.

Testy wypadły pomyślnie

Tak poważny zakup nie byłoby jednak możliwy bez zewnętrznego wsparcia. Udało się je pozyskać. Wniosek o dofinansowanie inwestycji został złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Zielony Transport Publiczny”. Został zaakceptowany. Potem w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska podpisano umowę pomiędzy NFOŚIGW i MZK w sprawie dotacji na zakup 14 autobusów elektrycznych. Następnie rozstrzygnięto przetarg, po którym została podpisana umowa na zakup owych pojazdów oraz budowę – jak to określono – niezbędnej infrastruktury dla obsługi zielonego transportu publicznego w Zamościu oraz sąsiednich gminach.

- Ta chwila jest bardzo ważna dla mieszkańców Zamościa – podkreślał podczas spotkania z dziennikarzami Andrzej Wnuk, prezydent tego miasta.

Jednak zamojski MZK nie chciał kupować – jak to określono - „kota w worku”. Dlatego w sierpniu odbył się test 18-metrowego, przegubowego autobusu elektrycznego. Był on eksploatowany na miejscowych liniach nr 3, 10, 11 oraz 31. Sprawdzano jak zachowuje się na trasie, jak często trzeba go ładować oraz ogólnie w jaki sposób sprawdza się w zamojskich warunkach.

Próby wypadły pomyślnie. Co dalej? W piątek (15 września) przedstawiciele zamojskiego MZK odwiedzili fabrykę MAN-a w Starachowicach.