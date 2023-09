To w Zamościu gorący temat. Radni nie uchwalili jednak nowych stawek śmieciowych

Koszty wzrastają

Magistraccy urzędnicy tłumaczą, że podwyżki są konieczne, gdyż koszty „systemu” gospodarowania odpadami komunalnymi przewyższają dochody z tytułu opłat za śmieci. Tylko po podniesieniu stawek miasto przestanie do niego dopłacać. W tym roku jest to około 3,5 mln zł. - Jeżeli będziemy dokładać do śmieci, to będą trudności w realizacji innych zadań – ostrzegał Piotr Orzechowski.

Przewidziano także „podwyższoną stawkę”. To 22 zł za każdy m. sześc. zużytej wody. Tyle trzeba byłoby uiścić, gdy odpady komunalne nie są selekcjonowane. W uzasadnieniu uchwały przeczytamy także jakie są przyczyny proponowanych zmian. To m.in. wzrastające koszty transportu odpadów, energii elektrycznej oraz trudności ze zbytem surowców wtórnych (m.in. papieru i tworzyw sztucznych). Efekt? System w Zamościu – jak to określono - się nie domyka. Stąd pomysł wprowadzenia podwyżek.

Budzi to kontrowersje. Bo jak to wyliczono na jednym z portali, czteroosobowa rodzina za śmieci rocznie płaci obecnie ponad 1 tys. zł, a po podwyżkach byłoby to prawie 1,6 tys. zł. To miałoby zatem duże znaczenie dla domowych budżetów.