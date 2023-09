Zamość. Ekspresyjna rzeźba rybaka wygląda jak nowa. To jeden z symboli tej części miasta

Nie jest to jedyna rzeźba Eugeniusza Pola w Zamościu. Ten pochodzący z Lublina rzeźbiarz i grafik pozostawił w Zamościu kilka plenerowych dzieł. Oprócz ekspresyjnego rybaka sprzed ZDK wykonał także przy ul. Partyzantów rzeźbę czterech żurawi zrywających się do lotu oraz oba, zamojskie pomniki jeńców radzieckich (przy ul. Szwedzkiej i Śląskiej). Nie tylko. Jest on także m.in. autorem sgraffito, czyli mapy powiatu z charakterystycznymi grupami figuralnymi, która została umieszczona na gmachu dawnego Urzędu Wojewódzkiego (dzisiaj to zamojska delegatura tego urzędu).

Te dzieła na stałe wrosły w wizerunek Zamościa. Czas jednak zrobił swoje. Dlatego zdecydowano się na renowację zamojskiej rzeźby rybaka. Wykonał ją Łukasz Bulewicz. Pieniądze na ten cel pozyskano w ramach programu pod nazwą „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej - 2023” Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 59 tys. zł (dofinansowanie wyniosło 53,1 tys. zł). Program finansowany z budżetu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Odnowiona rzeźba została oficjalnie odsłonięta w środę (13 września). Zaplanowano wówczas m.in. występ duetu Emi Ueno-Stopy i Michała Stopy. W ramach wydarzenia w holu ZDK otwarto także wystawę archiwalnych prac dyplomowych uczniów kierunku rzeźba Liceum Plastycznego w Zamościu oraz archiwalnych zdjęć i afiszów dokumentujących bogatą działalność Zamojskiego Domu Kultury.