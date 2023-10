Tygodniowy przegląd prasy 29.10.2023: Zamość, 22.10-28.10.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Zamościa

Pięknie iskrzące kryształy, biżuteria z kwiatami zatopionymi w szkle i wszelkie rodzaje kamieni szlachetnych. To tylko niektóre z ekspozycji na „Giełdzie Minerałów Skarby Ziemi”, która jeszcze jutro odbywa się w Targach Lublin.

Ruch na ulicach Zamościa w dzień Wszystkich Świętych oraz m.in. w dzień Zaduszny będzie się odbywał inaczej niż zwykle. Trzeba się zatem liczyć z różnymi utrudnieniami, zwłaszcza w okolicach cmentarzy. Dlatego autobusy zamojskiej komunikacji miejskiej dojeżdżają obecnie tylko do parkingu przy ulicy Śląskiej (chodzi o okolice miejscowego Cmentarza Komunalnego). Taka zmiana organizacji ruchu będzie obowiązywać do 2 listopada. Nie tylko to jest ważne.