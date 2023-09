Dawna restauracja „Centralna” i mieszkanie Bolesława Leśmiana w Zamościu. Te miejsca nadal mają poetycką aurę

Upijesz się? Nikt cię nie nadepnie

Tam powstała także w 1912 r. legendarna restauracja „Centralna”. Przez dziesiątki lat uważano ją za najlepszą w mieście. Początkowo prowadziła ten lokal niejaka ciocia Wojnarowska. Po I wojnie światowej lokal przejęła zamojska Spółka Gastronomiczna, a następnie Jan Stanisławek, właściciel pobliskiej cukierni. Restauracja słynęła ze znakomitej kuchni. Także dlatego stałymi bywalcami „Centralnej” (działała do 1994 r.) byli m.in. dziedzice dużych majątków: Adam Nowakowski, Adam Lipczyński czy Adam Sajkiewicz (podobno wjechał kiedyś do restauracji na koniu).

To spotkanie zostało zapamiętane. Panowie zamówili potrawkę z raków, łososia z sosem palermitajne oraz kotlety po zamojsku. To wszystko zakropili kilkoma butelkami koniaku. Wieczór był jednak długi, więc... panowie znowu zgłodnieli. Tym razem podano im młode kaczki z rożna oraz wino „Lafite”. Pito też kawę oraz zjedzono deser: krem pomarańczowy. Aby to wszystko dobrze się w żołądkach ułożyło, panowie zamówili kolejną butelkę koniaku. To poprawiło im humory, ale potem jakoś... osłabiło.