Zapomniany most na zamojskim Starym Mieście. „Napiszcie o nim, bo wygląda źle”

- Okazało się jednak, że most został zamknięty. I właściwie nie ma do niego normalnego dojścia. Trzeba się tam wdrapywać po wysokich skarpach. Było akurat ślisko, więc stanowiło to dla mnie nie lada wyczyn – opowiadał Czytelnik.

Nie gwarantuje bezpieczeństwa

Mężczyzna zauważył wówczas tabliczkę, na której było napisane „Teren budowy. Wstęp wzbroniony”. Umieszczono ją przed wejściem na most. Nigdzie jednak nie zauważył budowlańców. Nie było także widać śladów żadnych prac. To go zdziwiło.

To ważne w Zamościu miejsce. Nowa Brama Lubelska została wzniesiona w latach 20. XIX-wieku. To jeden z najciekawszych zabytków zamojskiego Starego Miasta (ma ona klasycystyczne elewacje). Obok gmachu, nad fosą, został w latach 80. ub. wieku wybudowany drewniany most. Prowadził on do dawnego, fortecznego rawelinu, gdzie ustawiono pomnik Dawida Psalmisty. Ową unikatową rzeźbę pogromcy Goliata wykonał prof. Gustaw Zemła, jeden z najwybitniejszych polskich rzeźbiarzy. Kłopot w tym, że most jest w złym stanie. Efekt?