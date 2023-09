Prasówka z całego tygodnia 24.09.2023 w Zamościu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Zamościa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.09 a 23.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pokaz specjalny filmu "Znachor" w Krasnymstawie przyciągnął tłum widzów. Były owacje i łzy wzruszenia. Zobacz zdjęcia”?

📢 Pokaz specjalny filmu "Znachor" w Krasnymstawie przyciągnął tłum widzów. Były owacje i łzy wzruszenia. Zobacz zdjęcia Niecodzienną okazję mieli miłośnicy kina w Krasnymstawie. W miniony czwartek w krasnostawskim kinie odbył się przedpremierowy pokaz specjalny trzeciej adaptacji „Znachora", który emocjonuje zarówno wiernych fanów historii, jak i tych, którzy nie znają losów chirurga Rafała Wilczura/ Antoniego Kosiby. 📢 Malgrat de Mar. „Zwyczajne" miasteczko w Katalonii, które... na długo pozostaje w pamięci Gdy o nie pytaliśmy, usłyszeliśmy w jednym z biur podróży, że Malgrat de Mar znajduje się 60 kilometrów od Barcelony w Katalonii: pomiędzy miasteczkami Santa Susanna i Blannes. Nie miało to być „spiętrzenie hoteli", ale miejscowość przypominająca w klimacie... Zamość (w którym mieszkamy) czy Kazimierz Dolny. Plus coś jeszcze. Bo niestety Zamość i Kazimierz Dolny nie leżą nad Morzem Śródziemnym. Zatem nie usłyszymy w tych polskich miastach morza, nie odpoczniemy na rozległych, słonecznych plażach i nie "poserfujemy" na desce po falach. Taka argumentacja ostatecznie nas przekonała. Wyruszyliśmy tam.

📢 Jest na co popatrzeć! Rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszą posesję i balkon Hrubieszowa Paweł Wojciechowski, zastępca burmistrza Hrubieszowa wręczył nagrody zwycięzcom w konkursie „Najpiękniejsze posesje i balkony — Hrubieszów 2023”. Ceremonia odbyła się w poniedziałek (18 września) w miejscowym UM.

📢 Przed nami kolejny Pchli Targ w Zamościu. Przedsięwzięcie się rozrasta! „Wczorajszy Pchli Targ był absolutnie niesamowity! Mieliśmy nie tylko świetną pogodę, ale także rekordową liczbę wystawców - aż 60-ciu! To był dzień pełen skarbów i uśmiechów. Warto podziękować nie tylko wystawcom, ale także odwiedzającym za waszą obecność i entuzjazm! Bez was to wydarzenie nie byłoby takie wyjątkowe" – radują się organizatorzy zamojskiego Pchlego Targu.

📢 Zapomniany most na zamojskim Starym Mieście. „Napiszcie o nim, bo wygląda źle” Jakiś czas temu od strony ulicy Łukasińskiego można było oglądać tabliczkę „Teren budowy. Wstęp wzbroniony”. Umieszczono ją przed wejściem na drewniany most znajdujący się obok Nowej Bramy Lubelskiej w Zamościu. Można nim dojść m.in. do zamojskiego pomnika Dawida Psalmisty. Tabliczka została zabrana, ale... most nadal jest zamknięty. To rozżaliło naszego Czytelnika. 📢 Powstał utwardzony pas startowy na lotnisku w Mokrem. To inwestycja oczekiwana od lat Budowa pochłonęła ponad 8,8 mln zł i była możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach rządowego programu „Polski Ład”. W sobotę (30 września) odbędzie się oficjalne otwarcie nowego, utwardzonego pasa startowego na lotnisku w Mokrem w powiecie zamojskim. - To będzie ważne wydarzenie dla całego regionu – podkreśla Stanisław Grześko, starosta zamojski.

📢 Będą promować tradycje kulinarne Zamojszczyzny. Imprezę zaplanowano na zamojskim Rynku Wielkim Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość jest organizatorem konkursu pod hasłem „Kulinarne tradycje Zamojszczyzny”. Zmagania są przeznaczone dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz – jak to określono, dla osób zainteresowanych kulturą i tradycją ludową. Ich finał odbędzie się na zamojskim Rynku Wielkim w sobotę (23 września). Początek godz. 10.30. 📢 Wspomnienia z pierwszych tygodni okupacji w Zamościu. Zapiski zamojskiego nauczyciela Michał Bojarczuk, kronikarz, regionalista oraz wieloletni dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu opisał pierwsze tygodnie okupacji niemieckiej w swoim mieście. Wspomnienia wysłał w 1963 roku do Wrocławskiego Tygodnika Katolików. To barwna, ale trochę zapomniana lektura. 📢 Przed nami epoka autobusów elektrycznych. W zamojskim MZK pojawią się w listopadzie Testy wypadły pomyślnie. Zamojski Miejski Zakład Komunikacyjny kupi 14 autobusów elektrycznych, w tym cztery przegubowe. Umowę w tej sprawie podpisano ze spółką „MAN Truck & Bus Polska”. Zamówione pojazdy właśnie zjechały z linii produkcyjnej. Ich zakup pochłonie ponad 47,7 mln zł. 64 proc. tej kwoty stanowi dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

📢 Medal „Zasłużony dla Zamościa” dla Witolda Paszta. Radni będą także rozważać m.in. przyjęcie nowych stawek opłat śmieciowych Zamojscy radni miejscy zbiorą się w poniedziałek (25 września) na sesji. Jednym z pierwszych punktów obrad będzie uroczyste przyznanie Witoldowi Pasztowi (zmarł w lutym 2022 r.) Medalu Prezydenta Miasta „Zasłużony dla Zamościa”. Radni rozważą także przyjęcie Lokalnego Programu Pomocy Społecznej na 2024 r. oraz ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Wyszyńskiego. 📢 Zmiana w programie obchodów 40-lecia zespołu Capella all’ Antico „Z przykrością informujemy i prosimy o pomoc w poinformowaniu Państwa odbiorców o odwołaniu piątkowego koncertu zespołu Sabionetta, który miał odbyć się w Synagodze 22 września (o godz. 17) w ramach Jubileuszu 40-lecia Capelli all’ Antico” – czytamy w komunikacie nadesłanym do naszej redakcji z Zamojskiego Domu Kultury. Pozostały program jednak nie zmienia się.

📢 Życie na starych fotografiach. Opowieść z gminy Skierbieszów nie tylko z czasów II wojny światowej Spotkaliśmy się w domu 85-letniego Gustawa Barana w Huszczce Małej w gminie Skierbieszów. Mężczyzna pokazał nam rodzinny album z pożółkłymi fotografiami. To rodzinne skarby, które były „pretekstem” do snucia opowieści o dziejach gminy Skierbieszów i całej Zamojszczyzny. Nie tylko. Na zdjęciach uwiecznieni zostali Janina z domu Struzik i Piotr Baran, rodzice gospodarza, Władysław Jeleń i Mieczysław Struzik, rozstrzelani przez Niemców partyzanci Armii Krajowej i wiele innych osób. Specjalne miejsce w tych opowieściach zajmuje jednak Bolesław Struzik, dziadek pana Gustawa. To była ciekawa postać. 📢 Super strażak z Chełma. Kapitan Rafał Bereza został mistrzem świata firefit. Zobacz zdjęcia Jest najszybszy z szybkich i najtwardszy z twardych - kapitan Rafał Bereza strażak z Chełma został mistrzem świata w zawodach "Najtwardszego Strażaka" w formule firefit , które odbyły się w miniony weekend w Kanadzie. Uczestniczyli w nich strażacy najlepsi z najlepszych z Europy i Ameryki Północnej, a wśród nich reprezentacja Polski.

📢 Kapliczki, cerkwie i krzyże bruśnieńskie. Gmina Lubycza Królewska to świetne miejsca na wrześniowe wypady Kapliczka w Siedliskach w obecnej formie powstała w latach 20. ub. wieku (niedawno została odnowiona). Po pewnym czasie zauważono, że woda ze źródła ma cudowną moc. Podobno ludzie dzięki niej odzyskiwali np. władzę w nogach. Woda pomaga też podobno na choroby skórne i reumatyczne. To miejsce jest piękne, urokliwe. Warto się tam wybrać. A to tylko jedna z atrakcji gminy Lubycza Królewska. Nie brakuje tam zabytkowych cerkwi, starych bunkrów i krzyży bruśnieńskich, które są symbolem pogranicza na Zamojszczyźnie i m.in. w powiecie lubaczowskim. 📢 Targowiska Barcelony nie mają sobie równych. Są magiczne, kolorowe, pachnące. Warto je odwiedzić Barcelona to podobno jedno z najpiękniejszych, najbardziej barwnych i różnorodnych miast na świecie. Takie są także miejscowe targowiska.

📢 Powietrzna fascynacja i „ofiary aeronautyki”. Rocznica pierwszego lotu balonem To było przełomowe wydarzenie. 19 września 1783 r. odbył się w Wersalu pierwszy załogowy lot balonem. Na pokładzie owego statku powietrznego znalazł się... baran, kogut i kaczka. Okazało się, że te stworzenia przeżyły krótki lot, dlatego eksperymenty kontynuowano. 15 października 1783 r. Jean Francois Pilatre de Rozier poszybował balonem na wysokość 26 metrów, a już 21 listopada tego roku odbył się pierwszy w historii ludzkości wolny lot balonu (na pokładzie znalazł się Rozier oraz Francois Laurent d’Arlandes). 📢 „Czas patrzenia na parkowy staw minął”. Na wodę musimy poczekać do wiosny Zamojski Park Miejski to jedno z ulubionych miejsc mieszkańców miasta. Ludzie tam, spacerują, odpoczywają na ławkach, obserwują przyrodę, która zmienia barwy na jesienne. Wiele osób jeździ w tym zakątku miasta na rowerach, hulajnogach itd. Nadal można dostrzec także pojedynczych turystów z plecakami oraz całe, zorganizowane wycieczki. Jedną z największych atrakcji parku jest duży staw. Niestety, właśnie spuszczono w nim wodę.

📢 Wielki mural na bloku. Upamiętnili bohaterów Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich Można już go oglądać. Ma 160 mkw. Na tle lasu uwieczniono tam dwóch żołnierzy. Na przedramieniu jednego znalazła się opaska Armii Krajowej, drugiego – Batalionów Chłopskich. Na bloku przy ul. Sikorskiego w Zamościu powstał duży mural poświęcony pamięci obrońców Zamojszczyzny przed niemieckimi wysiedleniami i pacyfikacjami podczas II wojny światowej. 📢 Dariusz Szpakowski zawitał do Hanny. Komentował mecz charytatywny. Zobacz zdjęcia To był wyjątkowy, niedzielny piknik w gminie Hanna, pow. włodawski. Największą atrakcją był charytatywny mecz drużyny Bug Hanna z reprezentacją Krajowej Izby Rozliczeniowej. Trybuny Stadionu Leśnego w Hannie wypełnione były po brzegi kibicami, którzy oglądając mecz 17 września mieli niecodzienną okazję usłyszeć jako komentatora Dariusza Szpakowskiego. 📢 Tak mieszkańcy powitali jesień w Chełmie podczas pikniku charytatywnego. Zobacz zdjęcia Piękna słoneczna pogoda sprzyjała organizatorom pikniku charytatynego "PsyWitanie Jesieni", który odbył się w minioną sobotę przy Chełmskiej Bibiliotece Publicznej. Było moc atrakcji i dużo świetnej zabawy.

