Czy w Zamościu komunikacja miejska będzie bezpłatna? To niewykluczone

- Chciałem wrócić do tematu bezpłatnego przejazdu autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji na terenie Zamościa – mówił radny Sławomir Ćwik podczas sesji (obrady odbyły się 10 sierpnia). - Wnioskowałem już o to kiedyś, żeby na zasadzie próby takie rozwiązanie wprowadzić. Chodziło o wprowadzenie na jeden lub dwa kwartały bezpłatnej komunikacji miejskiej na terenie miasta. Szczególnie po okresie pandemii, kiedy należałoby mieszkańców znów zachęcić do korzystania z autobusów.