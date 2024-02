Podmokły teren i „zintensyfikowane działania”. Wraca temat zalewanych piwnic na zamojskim osiedlu Karolówka

- To przyczyniło się do pewnych zaburzeń jeśli chodzi o strukturę cieków wodnych – tłumaczył. - Obserwujemy to. Słyszymy także głosy i sygnały od mieszkańców. Co dalej? Będziemy podejmować próbę przeanalizowania całego terenu pod kątem geologicznym. Skorzystamy w tej sprawie z doświadczenia pracowników „Wód Polskich”. Już zleciliśmy wstępną analizę.