„Ważne, aby nas zobaczono”. W Zamościu rozpoczął się wielki zlot motocyklowy

Stało się to w sobotę (29 kwietnia). - To, że tu jesteśmy jest ważne z wielu powodów. Oczywiście zimą czy wczesną wiosną także na drogach można spotkać motocyklistów, ale jest nas znacznie mniej – mówi Mirosław Bartoszek, motocyklista, uczestnik zlotu. - Chcemy przypomnieć o naszej obecności i uczulić na nią innych użytkowników dróg. Ważne jest zatem to, aby nas zobaczono. Także po to zorganizowano ten zlot.

Z zamojskiego Runku Wielkiego motocykliści wyruszyli przez Szczebrzeszyn do Radecznicy. O godz. 15 zaplanowano tam mszę w kaplicy na wodzie. Podczas zlotu zaplanowano m.in. koncerty zespołów Overbuzz, Seeking Dreams, Navahee i Fire Lbl. Rozpoczną się one o godz. 18 i potrwają aż do północy. W programie również liczne konkursy i licytacje charytatywne.

Podsumowanie zlotu

To nie wszystko. Zakończenie zlotu zaplanowano w niedzielę (30 kwietnia, ok. godz. 12). Wówczas odbędzie się podsumowanie zlotu. Na pewno nie zabraknie także podziękowań. Organizatorzy spodziewali się, że na to dwudniowe wydarzenie przybędzie od 700 do 900 motocyklistów. Sądząc po tym co zobaczyliśmy na Rynku Wielkim może ich być znacznie więcej.

Zlot organizują wspólnie Violetta Muszyńska, Rafał Kowalik i Dawid Sasiela.