Tygodniowy przegląd prasy 3.12.2023: Zamość, 26.11-2.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Zamościa

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Zamościa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 26.11 a 2.12.2023.

Przegląd tygodnia: Zamość, 3.12.2023. 26.11 - 2.12.2023: top 3 artykuły

📢 Jarmarki świąteczne na w woj. lubelskim. Gdzie warto się udać? Sprawdź kalendarium Grudzień zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim wyczekiwane przez wszystkich Święta Bożego Narodzenia. Wielu z nas czeka jeszcze szał przedświątecznych zakupów - prezenty pod choinkę nie trafią same. Zobacz, na jakie jarmarki i kiermasze warto się wybrać! 📢 Promocja oficerska absolwentów Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Zdjęcia W uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski absolwentów Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie wziął udział szef MON Mariusz Błaszczak. Do promocji przystąpiło 147 żołnierzy, w tym 17 kobiet. 📢 Janów Lubelski. „Przyjaciele-przyjacielowi". Wzruszające obchody pierwszej rocznicy śmierci Józefa Łukasiewicza Tablica pamiątkowa zostanie poświęcona pamięci Józefa Łukasiewicza, regionalisty, historyka i dziennikarza z Janowa Lubelskiego. Ten przykuty do wózka przez większość życia człowiek pomagał wielu osobom, był też autorem albumów „Kalwaria Ziemi Lubelskiej", „Drogowskazy wiary. Kapliczki i Krzyże Ziemi Janowskiej" oraz m.in. opracował wspomnienia obozowe ks. Czesława Dmochowskiego pt. „Widziałem piekło". Jego zasługi i różne dzieła trudno zresztą zliczyć.

Tygodniowa prasówka 3.12.2023: 26.11-2.12.2023 Zamość: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zamościu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ciepło, przytulnie bezpiecznie. W Zamościu otwarto miejsce schronienia dla uchodźców z Ukrainy Ośrodek stworzony przez lubelski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej powstał przy ul. Zagłoby 8 w Zamościu. To tymczasowe miejsce pobytu dla osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań wojennych. Inwestycja pochłonęła ponad 6,1 mln zł. Niemal w całości została sfinansowana z pieniędzy pozyskanych z Unii Europejskiej (wkład własny to ok. 100 tys. zł).

📢 Zamość pod śniegiem. Jak w bajkach Andersena: pada i pada, 2.12.2023 Opady śniegu w Hetmańskim Grodzie od rana są bardzo intensywne. Wiele osób odśnieża swoje samochody, chodniki przed posesjami i drogi dojazdowe. Na ulicach jest ślisko, więc ruch jest znacznie mniejszy niż w innych dniach (także dlatego, iż mamy sobotę). 📢 Śnieżyca w woj. lubelskim. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia Z intensywnymi opadami śniegu i gołoledzią na drogach muszą liczyć się w weekend mieszkańcy województwa lubelskiego – ostrzegają synoptycy. W sobotę na południu regionu może spaść do 40 cm śniegu. 📢 Gmina Radecznica. Mieszkańcy kilku miejscowości nie mogą korzystać z gminnego wodociągu. Woda została tam skażona To dla wielu osób wielki kłopot. Woda z wodociągu Gorajec-Zagoble w gminie Radecznica nie nadaje się do picia, przygotowywania potraw gotowanych, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych i sztućców, mycia zębów czy m.in. kąpieli. Bo wykryto w niej bakterie enterkoki. W kłopocie są zatem mieszkańcy miejscowości Czarnystok, Wólka Czarnostocka, Gorajec-Zagroble, Gorajec-Zastawie, Gorajec-Stara Wieś.

📢 „Wyrżnięcia żywego ciała”. O wcieleniu do Cesarstwa Rosyjskiego części Zamojszczyzny i Chełmszczyzny. I planowanej całkowitej rusyfikacji „Wzięto się do ustalania granicy nowej guberni. Przyczem zastosowano wyższą taktykę: gdy się ustali, że gdzieś tam na zachodzie, w jakiejś wsi, gromadka ludzi była zanotowana w księgach prawosławnej ludności, to już i wszystko, co od tej wioski leży na wschód jest iskoni (od niepamiętnych czasów) rosyjskie” — pisał z oburzeniem jeden z polskich dziennikarzy. „I wciela się to do nowej guberni”. 📢 Przeciwko wszetecznikom i hultajom. XVII-wieczny, kryminalny Zamość na podstawie zapisków Bazylego Rudomicza Opasany solidnymi, nowoczesnymi fortyfikacjami Zamość mógł się wydawać w XVII wieku prawdziwą oazą spokoju. Jednak tak nie było. Bo ludzkich emocji nie da się tak łatwo okiełznać... W Zamościu zdarzały się brutalne zabójstwa, gwałty, kradzieże i rozboje. Pisał o nich w swoim niezwykłym diariuszu Bazyli Rudomicz. To trochę zapomniane w Zamościu dzieło powstało w latach 1656 – 1672.

📢 Polska Miss Nastolatek 2023 została wybrana! Zobacz zdjęcia najpiękniejszej nastolatki w Polsce Poznaliśmy nowe Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023! Uroczyste gale odbyły się w Terminal Event Center we Wrocławiu. Było o co walczyć, ponieważ łączna pula nagród w obu konkursach przekroczyła ponad 200 000 złotych. 📢 Powiat zamojski: Kilometry nowiutkiego asfaltu. Wydano na to ponad 26 milionów złotych Droga z miejscowości Lipsko do Łabuń w powiecie zamojskim została w czwartek (30 listopada) oficjalnie otwarta. Modernizację przeprowadzono na odcinku o długości 11,4 km. Inwestycja pochłonęła około 26,3 mln złotych, z czego 12,8 mln zł stanowiło dofinansowanie w ramach Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. 📢 Związali kolegę i wyrzucili go z balkonu z 3 piętra, żeby "wyjaśnić zaległe sprawy" Dwóch mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych za wyrzucenie znajomego przez balkon podczas libacji alkoholowej we Włodawie. Pokrzywdzony runął z 3 piętra, jego stan jest bardzo ciężki.

📢 List króla Kazimierza Wielkiego do współczesnych mieszkańców Szczebrzeszyna "Znakomici Państwo, ojcowie, mieszkańcy Grodu! I Ty dostojny Burmistrzu Henrykusie! My, z Bożego nadania Król Kazimierz, nazwany przez potomnych Wielkim, lubo jaśniejący blaskiem cnót wielu, a zwłaszcza słuszności i sprawiedliwości, wiadomym czynimy całemu stanowi rycerskiemu, ludziom wojskowym i świeckim, co następuje!” - tak zaczyna się list napisany podobno przez Kazimierza Wielkiego do mieszkańców Szczebrzeszyna. Został on odczytany podczas ceremonii otwarcia wieży widokowej w ruinach miejscowego zamku. 📢 „Miasto pługa”. O niemieckich planach wysiedlenia Zamościa podczas II wojny światowej „Wykończą (...) wszystko co polskie i wkrótce Zamość będzie (o zgrozo!) czysto szwabskim miastem – pisał Adam Mastalińki, zamojski kronikarz. Nie tylko jego przejmowała groza. Bo Polaków planowano z Zamościa usunąć, a ich miejsce mieli zasiedlić Niemcy. Z raportu, który spisano podczas wizyty w tym mieście Ludwika Fischera, okrytego ponurą sławą niemieckiego dostojnika, dowiadujemy się, że miasto miało otrzymać nazwę Pflugstadt: czyli miasto pługa.

📢 Osobówka wpadła w poślizg i wyjechała na czołowe z ciężarówką. Jedna osoba w szpitalu W nocy z wtorku na środę (28/29 listopada) w Korolówce doszło do czołowego zderzenia osobówki z ciężarówką. Jak ustaliła policja, to kierujący osobowym Hyundaiem zjechał na przeciwległy pas ruchu. Obaj kierowcy byli trzeźwi, a pasażerka osobówki z obrażeniami została przewieziona do szpitala. 📢 Roztocze. Bukowa Góra w bieli i błękitach. Zimą widoki zapierają tam dech w piersiach To jedno z najpiękniejszych miejsc na Roztoczu. Bukowa Góra jest wzniesieniem o wysokości 310 metrów n.p.m. znajdującym się na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego (w sąsiedztwie Zwierzyńca). Spokojne, malownicze i pełne uroku krajobrazy są tam zimą szczególnie piękne. Wrażenie robią także okoliczne pagórki i pola poprzedzielane wysokimi miedzami. Nic dziwnego, że chętnych do wędrówek w tym zakątku Roztocza nie brakuje.

📢 Czy po zamojskiej „małej obwodnicy” będzie można jeździć szybciej? Prezydent Andrzej Wnuk tego nie wyklucza Całość wygląda imponująco. Zakończyła się niedawno przebudowa drogi krajowej nr 74 w Zamościu. Chodzi o ul. Dzieci Zamojszczyzny oraz Szczebrzeską. To jedna z najważniejszych inwestycji miasta w ostatnich latach. Wykonywane roboty są warte w sumie 82 mln zł. Prace objęły 5-kilometrowy odcinek (od ul. 1 Maja do granic miasta na ul. Szczebrzeskiej). Jednak radni i mieszkańcy miasta mają różne uwagi na ten temat. Chodzi o dozwoloną prędkość jazdy na wyremontowanej drodze.

