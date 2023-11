Czy po zamojskiej „małej obwodnicy” będzie można jeździć szybciej? Prezydent Andrzej Wnuk tego nie wyklucza

- Jedzie się tam wygodnie, bezpiecznie – mówił Ireneusz Godzisz, zamojski radny miejski, podczas ostatniej sesji zamojskiej Rady Miejskiej (obrady odbyły się 27 listopada). - Pytania mieszkańców powtarzają się jednak w jednym zakresie. Przed rozpoczęciem inwestycji maksymalna prędkość na tym odcinku krajowej drogi nr „74” to było 70 kilometrów na godzinę. Po przebudowie została zmniejszona: do 50 km. Dlaczego? Przed przebudową były przecież gorsze warunki jazdy, a można było jeździć szybciej, a teraz bezpieczeństwo jazdy poprawiło się i… trzeba jeździć wolniej. Jak to racjonalnie wytłumaczyć? Wielu mieszkańców zapłaciło już tam mandaty.