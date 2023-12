Ciepło, przytulnie bezpiecznie. W Zamościu otwarto miejsce schronienia dla uchodźców z Ukrainy Bogdan Nowak

Ośrodek stworzony przez lubelski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej powstał przy ul. Zagłoby 8 w Zamościu. To tymczasowe miejsce pobytu dla osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań wojennych. Inwestycja pochłonęła ponad 6,1 mln zł. Niemal w całości została sfinansowana z pieniędzy pozyskanych z Unii Europejskiej (wkład własny to ok. 100 tys. zł).