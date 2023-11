Hrebenne, Dorohusk. Każdy gest ma znaczenie. O trudnej sytuacji na przejściach granicznych i bezinteresownej pomocy mieszkańców

KGW w Żurawcach Osadzie liczy 15 osób, w tym pięciu mężczyzn. Członkowie tej sympatycznej organizacji pomagali ukraińskim uchodźcom gdy przybyli do Polski po napaści Rosji na ich kraj. Panie przygotowały wówczas mnóstwo jedzenia, które trafiało do potrzebujących. Teraz jest podobnie.

- O tym, że protestującym potrzebna jest pomoc powiedział nam Piotr Ożóg, mieszkaniec naszej wsi. On nas zmobilizował do pracy – mówi Grażyna Kozyra. - Szybko się zorganizowaliśmy. Jedzenie codziennie przygotowujemy z własnych, domowych produktów. Potem wożone jest do Hrebennego, a to ok. 25 kilometrów od naszej wsi. Jak to długo może jeszcze potrwać? Trudno powiedzieć.