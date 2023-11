List króla Kazimierza Wielkiego do współczesnych mieszkańców Szczebrzeszyna Bogdan Nowak

"Znakomici Państwo, ojcowie, mieszkańcy Grodu! I Ty dostojny Burmistrzu Henrykusie! My, z Bożego nadania Król Kazimierz, nazwany przez potomnych Wielkim, lubo jaśniejący blaskiem cnót wielu, a zwłaszcza słuszności i sprawiedliwości, wiadomym czynimy całemu stanowi rycerskiemu, ludziom wojskowym i świeckim, co następuje!” - tak zaczyna się list napisany podobno przez Kazimierza Wielkiego do mieszkańców Szczebrzeszyna. Został on odczytany podczas ceremonii otwarcia wieży widokowej w ruinach miejscowego zamku.