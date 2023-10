Tygodniowy przegląd prasy 22.10.2023: Zamość, 15.10-21.10.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Zamościa

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Zamościa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 15.10 a 21.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tajemnicze grobowce odkryte podczas budowy biurowca na terenie byłego dworca PKS w Chełmie”?

Przegląd tygodnia: Zamość, 22.10.2023. 15.10 - 21.10.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tajemnicze grobowce odkryte podczas budowy biurowca na terenie byłego dworca PKS w Chełmie Tego się nikt nie spodziewał. Do niezwykłych odkryć doszło podczas prowadzonych prac w związku z budową nowoczesnego biurowca na terenie byłego dworca PKS w Chełmie przy ul. Lwowskiej 20. 📢 „A zbadaj to”. W Zamościu przekonują do profilaktyki przeciwnowotworowej. Otwarta zostanie onkokawiarenka Miasto Zamość zorganizowało akcję poświęconą profilaktyce przeciwnowotworowej. W tym celu utworzono na FB stronę „A zbadaj to” (jest poświęcona także „zdrowiu oraz dobremu samopoczuciu"). Przekonywano tam m.in. do „samobadania”, bo jak tłumaczono „lepiej zapobiegać niż leczyć”. W sobotę (21 października) cała akcja zostanie podsumowana. To wydarzenie zaplanowano na Rynku Wielkim w Zamościu. Początek godz. 11.

📢 7. Lubelskie Targi Piw Rzemieślniczych już za nami. Zdjęcia Ok. 400 gatunków różnych piw, piwne premiery, rzemieślnicze klasyki – to wszystko czekało na uczestników 7. Lubelskich Targów Piw Rzemieślniczych.

Tygodniowa prasówka 22.10.2023: 15.10-21.10.2023 Zamość: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zamościu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Inwestycje za miliony złotych. Przebudują stadion i trzy ulice w gminie Zwierzyniec Te roboty są oczekiwane od dawna. Gmina Zwierzyniec wystarała się o 9 milionów złotych w ramach ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Za te pieniądze zostanie zrealizowana modernizacja miejscowego stadionu oraz przebudowa będzie droga gminna w Kosobudach. Nie tylko. W planach także remont ulic: Rynek i Szczepankiewcza.

📢 Zamość będzie miał nowego posła. Zostanie nim Sławomir Ćwik, miejscowy radny miejski, który startował z listy Trzeciej Drogi „Dziękuję wszystkim wyborcom i pomagającym. To nasz wspólny sukces” – napisał Sławomir Ćwik na swoim profilu internetowym. Obecnie jest on zamojskim radnym miejskim. Już nim jednak nie będzie… także z innego powodu. 11 października 2022 roku złożył mandat na ręce przewodniczącego miejscowej Rady Miejskiej. Jednak jego rezygnacja miała obowiązywać dopiero…. za rok. O co chodzi? 📢 Mamy finalne wyniki wyborów parlamentarnych 2023. PiS z poparciem 35,38%, KO - 30,70% We wtorkowe (17 października) przedpołudnie poznaliśmy ostateczne wyniki wyborów parlamentarnych 2023. 📢 „Trumienne fobie” naszych ojców i dziadów. Nie jesteśmy od nich wolni Opowieści o tzw. pozornej śmierci i pogrzebaniu żywcem były koszmarem naszych dziadów i pradziadów. W Zamościu znana była przed I wojną światową opowieść o pewnym mieszkańcu ul. Browarnej (teraz to ul. Kilińskiego). Ów obywatel zmarł, został złożony do trumny, ale podczas ceremonii pogrzebowej podobno ożył. Nie tylko w Polsce takie opowieści budziły grozę. Trumienne fobie prześladowały mieszkańców całej Europy. Pisał o tym m.in. znakomity francuski historyk Philippe Aries (żył w latach 1914–1984) w książce pt. „Człowiek i śmierć”.

📢 Powiat hrubieszowski. Odnowiono drogę w Nowosiółkach za 3 miliony złotych Wyremontowany został ponad dwukilometrowy odcinek drogi prowadzącej z miejscowości Moniatycze do Nieledwi w powiecie hrubieszowskim. Prace wykonano m.in. w miejscowości Nowosiółki. Inwestycja pochłonęła 3 miliony złotych. 📢 Za nami niezwykłe spotkanie z Anną Dymną w chełmskiej bibliotece. Zobacz zdjęcia Spotkanie autorskie z Anną Dymną – aktorką filmową i teatralną, działaczką społeczną, założycielką i prezesem Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” odbyło się 13 października w sali widowiskowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej.

📢 Czy jesteś za „darmowym” transportem publicznym w Zamościu? Wypełnij ankietę O temacie bezpłatnej komunikacji w Zamościu pisaliśmy wielokrotnie. Bo w Hetmańskim Grodzie mówi się o tym pomyśle od dawna. Teraz mieszkańcy mogą w tej sprawie zagłosować. Można to zrobić do 21 października.

📢 Zamość. Lekarze z oddziału Chorób Płuc złożyli wypowiedzenia. Trwają z nimi rozmowy To niepokojące wieści. Lekarze pracujący na oddziale Chorób Płuc Zamojskiego Szpitala Niepublicznego złożyli wypowiedzenia z pracy. Mają kilka postulatów. To m.in. poprawa funkcjonowania transportu sanitarnego i zakup nowego sprzętu do bronchoskopii. Jeśli ich żądania nie zostaną spełnione, to pod koniec grudnia oddział pozostanie bez większości medyków. Jest jednak szansa, że tak się nie stanie. 📢 Tomaszów Lubelski. Przed nami przysięga ponad stu „Terytorialsów” Uroczystość zaplanowano na placu obok ronda imienia NSZZ „Solidarność” w Tomaszowie Lub. Przysięga wojskowa 19 Nadbużańskiej Brygady Obrony Terytorialnej odbędzie się w sobotę (21 października). Złoży ją tego dnia ponad stu nowych żołnierzy. Nie tylko. W programie również m.in. mianowanie na pierwszy stopień podoficerski. 📢 Powiat Zamojski. Droga z Łabuniek Pierwszych do Wolicy Śniatyckiej została oficjalnie otwarta Pierwszy etap inwestycji objął odcinek drogi o długości 7,8 km. Wartość zadania to ponad 7 mln zł. Prace zrealizowano dzięki wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz ze środków gminy Łabunie i powiatu zamojskiego. W środę (11 października) otwarto wyremontowany odcinek drogi prowadzącej z Łabuniek do Zubowic.

📢 Zamość. Przygotuj wiersz lub fragment prozy i wystąp w konkursowych zmaganiach Eliminacje powiatowe do 27 Jesiennego Konkursu Recytatorskiego zaplanowano we wtorek (14 listopada) w Zamojskim Domu Kultury. Uczestnicy będę oceniani w kilku kategoriach wiekowych.

📢 Piękno powiatu zamojskiego w obiektywie. Konkurs został rozstrzygnięty Zdjęcia są urzekające. Będzie można je zobaczyć. Rozstrzygnięto czwartą edycję konkursu fotograficznego pod hasłem „Piękno powiatu zamojskiego w obiektywie”. Organizatorem tego wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Zamościu. Swoje prace przysłało 46 autorów. Nagrodzono 12 zdjęć. 📢 Oficjalne wyniki wyborów PKW. Taka jest przewaga PiS nad KO W wyborach do Sejmu zwyciężył PiS przed KO, Trzecią Drogą, Lewicą i Konfederacją. Na stronie PKW pojawiły się oficjalne informacje z kolejnych obwodowych komisji wyborczych. Mamy 100 proc. okręgów. Nasz artykuł jest aktualizowany na żywo.

📢 Wybory do Senatu. Do PKW spłynęły wszystkie wyniki. Kto zdobył mandat? PKW na swojej stronie internetowej publikuje od rana szczątkowe wyniki wyborów do Senatu. Sprawdź, którzy z kandydatów w poszczególnych okręgach radzą sobie najlepiej i są faworytami w wyścigu o mandaty. W większości okręgów znamy już zwycięzców. 📢 Exit poll 2023. Sprawdź wyniki sondażowe wyborów parlamentarnych Jak zagłosowali Polacy w wyborach parlamentarnych 15 października? Po zamknięciu lokali wyborczych poznaliśmy pierwsze wyniki sondażu exit poll. Największe poparcie uzyskało Prawo i Sprawiedliwość, na które swój głos oddało 36,8 procent wyborców. 📢 Wybory parlamentarne 2023. Znane twarze polskiej polityki podczas głosowania - ZDJĘCIA O godzinie 7 rano w niedzielę otwarto lokale wyborcze i rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych oraz ogólnokrajowym referendum. Niektórzy z polityków już pojawili się w obwodowych komisjach wyborczych, aby oddać swój głos. Zobaczcie naszą galerię zdjęć. Planowo głosowanie potrwa do godziny 21, o ile nie zostanie przedłużone.

📢 "Jagiełło - to kolega twój?!". Nauczyciele komentują sprawdziany swoich uczniów. Sprawdź "Władek Jagiełło - to kolega twój?!", "Robuś, ten miesiąc to październik, a nie piździernik", "Bez komentarza - jedynka" to tylko część z dopisków, które zostawiają na sprawdzanych przez siebie klasówkach nauczyciele.

